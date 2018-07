Stolberg-Dorff - Regionetz erneuert Gasleitung: Straße wird für Monate gesperrt

Regionetz erneuert Gasleitung: Straße wird für Monate gesperrt Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2018, 15:28 Uhr

Stolberg-Dorff. Die Regionetz GmbH erneuert ab Montag, 6. August, in Dorff in der Straße Am Hahnenkreuz zwischen Krauthausener Straße und Im Priesterland das Gasnetz. Aufgrund der Leitungslage im Straßenraum muss die Straße innerorts für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.