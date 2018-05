Stolberg - RC Dorff: Radtourenfahrt für die ganze Familie

Stolberg. Es ist wieder so weit: Der RC Dorff lädt zum 38. Mal zum Radfahren für alle. Wie jedes Jahr Anfang Mai lädt der Verein alle, die Spaß am Fahrradfahren haben, zu seiner Radtourenfahrt (RTF) ein. Sie findet statt am Samstag, 12. Mai. Und für Jeden ist etwas dabei: von 49 Kilometer mit 610 Höhenmeter für Gelegenheitsfahrer über 82 Kilometer (1200 Hm) und 111 Kilometer (1620 Hm) bis zu 158 Kilometer (2220 Hm) für gut Trainierte.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch eine Strecke für die ganze Familie dabei: 20 Kilometer mit 220 Höhenmeter über Feldwege um Breinig herum.

Die Teilnehmer fahren auf ausgeschilderten, verkehrsarmen Strecken durch die südlichen Stadtteile Aachens, die Nordeifel und Ostbelgien. Start und Ziel ist an der Grundschule Stefanstraße in Breinig.

Radtourenfahren ist kein Wettrennen sondern – wie der Name schon sagt – Breitensport in schöner Umgebung. Daher sind seit einigen Jahren auch Pedelecs 25 (Fahrräder mit Elektromotor-Unterstützung und maximal 25 km/h) zugelassen. Die längeren Strecken sollte man sich jedoch nur mit dem Rennrad antun, denn die bieten einige anspruchsvolle Steigungen.

Die Fahrt führt im Wechsel über die Steigungen der Eifel oder durch offenes, hügeliges Wiesenland, durch historische Dörfer und an alten Burgen und Klöstern vorbei. Gerade die längeren Touren reizen wohl viele Hobbyfahrer, daher steigen die Starterzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich an.

Da Radtourenfahren ist kein Radrennen, es findet keine Zeitnahme statt. Die RTF des RC Dorff ist – gemessen an der Zahl der Aktiven – die größte Breitensportveranstaltung in Stolberg: Bei gutem Radfahrwetter – alles außer Regen – kommen regelmäßig über 500 Fahrerinnen und Fahrer. Die weiteste Anreise tun sich Fahrer aus dem Ruhrgebiet oder dem Frankfurter Raum an, um die „in Fachkreisen“ beliebte Strecke und die gute Versorgung an den Kontrollpunkten zu genießen.

Start ist von 8 bis 11 Uhr, für die 158 Kilometer-Strecke jedoch nur bis 9 Uhr. Start für die Familienrunde ist zwischen 11 und 13 Uhr. Um 18 Uhr – Kontrollschluss – sollten alle Fahrer wieder in Breinig eingetroffen sein. Die Startgebühr beträgt Für Wertungskarteninhaber 5 Euro, für Mitglieder eines Vereins des Bundes Deutscher Radfahrer 6 Euro, für Nichtmitglieder 8 Euro; Jugendliche bis 18 Jahre zahlen nichts. Dafür gibt es alle 30 bis 40 Kilometer Getränke und Verpflegung. Die Startgebühr für die Familienstrecke beträgt 3 Euro pro Familie.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Verein freut sich über jeden Teilnehmer. Für diese RTF, die im Rahmen des BDR stattfindet, besteht übrigens Helmpflicht.

Wie im vorigen Jahr erfolgt die Anmeldung mit „scan&bike“, ein EDV-gestütztes Verfahren, das die Einschreibung in die Startlisten wesentlich beschleunigt; vor Allem, wenn die Starter sich ihren persönlichen QR-Code schon vorher über die Internetseite „scan.bike“ besorgen. Den können sie bei fast allen RTF verwenden – die Anmeldung geht dann so schnell wie die Erfassung des Einkaufs an der Supermarktkasse. Für Fahrer, die an der Vereinswertung (Teilnehmerstärkster BDR-Verein) teilnehmen, sollte der persönliche QR-Code Pflicht sein, denn nur so ist Erfassung für den Verein sichergestellt.

Die verbrauchten „Körner“ können die Teilnehmer am Zielort in Breinig mit kalten und warmen Snacks oder am Kuchenbüffet wieder ersetzen. Zum Durstlöschen stehen ebenfalls alle für Sportler denkbaren Getränke bereit. Neben den Siegerehrungen für die teilnehmerstärksten Mannschaften ist nach dem Zieldurchgang noch ein geselliges Beisammensein aller Radsportler vorbereitet.

Auf der Homepage des RC Dorff kann man sich die Strecken anschauen oder „zum Üben“ die GPS-Daten herunterladen.