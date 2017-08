„Rauschmusik und Geschlechtertanz“: Konzertwalzerabend auf der Burg

Stolberg. „Rauschmusik und Geschlechtertanz“, unter diesem Motto findet am Samstag, 30. September, ein Konzertwalzerabend mit Lutz Görner (Moderation) und Nadia Singer (Klavier) im Rittersaal der Stolberger Burg statt.

Lutz Görners neuer Klavierabend am Samstag, 30. September, ist dem Walzer gewidmet, der als Tanz im Dreivierteltakt ein Kind der Französischen Revolution war und der die Frauen und Männer der damaligen Zeit aus ihren sexuellen Fesseln zu befreien versucht hat. Denn zum ersten Mal hielten sich bei diesem Tanz die Paare eng aneinander geschmiegt in den Armen und fühlten so den Körper des anderen.

Skandalös

Das war skandalös und so wetterte die Kirche: „Bisher war es Sitte, dass sich der Herr und die Dame beim Tanzen höchstens die Hände reichen. Nun bieten die Frauen den Männern nicht nur ihre bloßen Hände, sondern auch ihre bis zu den Schultern entblößten Arme, ja sogar ihre halbnackten Brüste und alle anderen Körperteile vom Knöchel bis zur Wade dar, die sonst nur die Kurtisanen enthüllen.“ Im Rauschmusik- und Geschlechtertanz-Programm, bei dem erneut die beöiebte Pianistin Nadia Singer am Flügel sitzt, wird aber nicht die revolutionäre Geschichte dieses Tanzes, sondern vor allem die des revolutionären Konzertwalzers erzählt, der alle großen Komponisten des 19. Jahrhunderts inspirierte.

Einhundert Jahre Konzertwalzer getreu dem Motto des griechischen Philosophen Platon: Die Gesetze der Musik ändern sich immer dann, wenn sich die bürgerliche Ordnung ändert.

Politik und Musik

Und so erleben die Zuhörer an diesem Abend, wie sich Politik und Musik während der Zeitspanne zwischen Beethoven und Schönberg im Takt des Konzertwalzers entwickelt haben. Klar wird bei dieser Gelegenheit: Die Welt steht nicht still, wie sollte die Kunst still stehen?

Der Klavierabend beginnt um 19.30 Uhr im Rittersaal der Stolberger Burg. Karten für das Konzert sind in der Bücherstube am Stolberger Rathaus erhältlich.

Nadia Singer wird in der Stolberger Burg die Werke spielen: Carl Maria von Weber - Aufforderung zum Tanz - 1819, Hector Berlioz - Un Bal - 1829, Giacomo Meyerbeer - Nonnenwalzer - 1831, Frédéric Chopin - Valse brillante - 1838, Franz Liszt - Valse de bravoure - 1852, Charles Gounod - Faustwalzer - 1868, Franz Liszt - Valse oubliée - 1881, Claude Debussy - La Valse la plus que lente - 1910, Franz Liszt - 4. Mephistowalzer - 1885 und von Maurice Ravel - La Valse - 1920.