Stolberg - Rap-Übung und Kontakt zu Tieren beim Sommerfest der Gutenberg-Schule

Stolberg.

Auf Metallplättchen werden Namensschilder ausgestanzt, im Chemielabor finden Experimente statt und die Besucher erfreuen sich an Film-, Tanz- und Theatervorführungen: All das und noch mehr gab es in der Gutenberg-Schule des Landschaftsverbands Rheinland am Rhein-Naussau-Weg zu bestaunen. Beim großen Fest zum 30-jährigen Jubiläum der Förderschule mit sprachlichem Schwerpunkt wurden die Ergebnisse der Projektwoche präsentiert.