Stolberg-Büsbach - Rainer Soldierer bleibt Vorsitzender des Chores

Stolberg-Büsbach. Bei der Generalversammlung des Kirchenchores St. Hubertus Büsbach begrüßte der Vorsitzende Rainer Soldierer den Präses, Pfarrer Jürgen Urth, den Chorleiter, Franz Körfer und 31 Sänger.

Nach dem 150-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr fand in diesem Jahr die Generalversammlung statt. Seit der letzten Versammlung nahm der Chor 68 Termine wahr, an denen er sang. Eine Liste hierüber mit den Daten und gesungenen Werken wurde bei der Versammlung zur Ansicht ausgelegt. Im vorgetragenen Bericht beschränkte sich die Schriftführerin Annemarie Urfels nur auf die besonderen Daten der letzten vier Jahre und ging dann ausführlicher auf das Jubiläumsjahr ein, worauf der Chor mit großer Freude zurückschauen kann.

Am 21. Mai 2017 fand das Chor- und Orchesterkonzert zum 150-jährigen Bestehen des Kirchenchores statt, unterstützt vom Kirchenchor St. Cäcilia Mausbach und der Musikalischen Gesellschaft Breinig. Unter anderem sang der Chor die Missa Brevis In D-Dur KV 194 von W. A. Mozart und zum Schluss das gewaltige Halleluja von Händel. Beim Festhochamt am 26. November 2017 in St. Hubertus erklang noch einmal die Missa Brevis in D-Dur von W. A. Mozart mit vier Solisten und kleinem Orchester.

Hiernach gab es einen Empfang für alle Teilnehmer des Jubiläumshochamtes im Hubertushaus. Außerdem sangen im Festjahr viele Gastchöre während der Sonntagsmesse, unter anderem der Mädchenchor am Dom zu Aachen. Die Kassenprüfer Manuela Müllejans und Heinz G. Geyr fanden bei der Kassiererin Petra Weyers eine vorbildlich geführte Kasse vor. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden alle Mitglieder einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender: Rainer Soldierer (seit 40 Jahren), Schriftführerin: Annemarie Urfels, Kassiererin: Petra Weyers, Notenwart: Anneliese Soldierer, stellvertretend Manuela Müllejans. Beisitzer: Helga Klubertz, Rudi Urfels, Franz Müllejans, Christoph Weyers. Neu hinzu kam Hilde Laschet.

Antonia Weyers wurde Jungendsprecherin. Kassenprüfer: Ruth Laschet und Heinz G. Geyr. Helga Klubertz stellte die Jahrestour 2018 nach Andernach mit dem größten Kaltwassergeysir der Welt vor. Abschließend bedankte sich Pastor Urth bei allen Sängerinnen und Sängern, besonders beim Chorleiter Franz Körfer, recht herzlich für den Einsatz im kirchenmusikalischen Dienst und verband damit die Hoffnung, dass die musica sacra für möglichst viele eine Möglichkeit der Gotteserfahrung darstellen könne.