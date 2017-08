Radrennen durch Breinig ziehen viele Zuschauer an

Stolberg-Breinig. Der BSR-Radsporttag steht ins Haus, und am Samstag, 19. August, beginnt das rasante Spektakel um 15.15 Uhr mit dem Rennen der Schüler. Weitere Radrennen folgen, ebenso das Derny-Rennen ab 18.15 Uhr, bei dem leichte Motorräder den Radrennfahrern als „Schrittmacher“ dienen und durch Breinig knattern.

Dass diese aus dem Bahnradsport in der Halle bekannte Disziplin bei dem Stolberger Radsporttag auf die Straße transferiert wird, ist eine Besonderheit – wenn auch nicht die einzige bei der großen Veranstaltung mit freiem Eintritt.

Denn schon um 19 Uhr starten die Fahrer in der Kategorie „Rundenrekord“. Dabei handelt es sich um ein „kleines“ Einzelzeitfahren gegen die Uhr. Die Sportler fahren von der Gaststätte „Zur Treppe“ zur „Stillen Liebe“ und zurück auf der Jagd nach der besten Zeit. Um 19.30 Uhr rollt dann das große Teilnehmerfeld im Hauptrennen an, das im Hellen startet und bis in die Dunkelheit führt.

Nach 60 Runden auf der ausgeleuchteten Strecke erreichen die Kontinental-Radprofis, A-, B- und C-Amateure das Ziel in Alt Breinig. Insbesondere für die Anwohner ist die Veranstaltung des RSC Stolberg und des RC Dorff feinster Radsport unmittelbar vor der Haustüre. Aber auch mit Beeinträchtigungen, denn zur Sicherheit der Rennfahrer und des Publikums, muss die Strecke gesperrt werden.

„Wir bitten die Anwohner um Verständnis dafür, dass der Streckenbereich in beide Richtungen vollständig für den Straßenverkehr gesperrt wird“, sagt Rennleiter Markus Ganser, der appelliert, an den Straßen vor und während der Wettbewerbe nicht zu parken.

Die Straßen Alt Breinig (von Neustraße bis Entengasse), Entengasse, Wilhelm-Pitz-Straße (Entengasse bis Neustraße) und Neustraße sind am Samstag von etwa 14.30 Uhr bis circa 21.45 Uhr gesperrt. „Die Rennen beginnen um 15.15 Uhr mit den Schülern U13 (18 Runden) und U15 (25 Runden). Um 16 Uhr gehen Frauen und Jugend U17 über 34 Runden an den Start.

Senioren 2/3/4 und Junioren U19 absolvieren 50 Runden ab 17 Uhr. Über 25 Runden geht das Derny-Rennen ab 18.15 Uhr. Um 19 Uhr erfolgt das Zeitfahren „Rundenrekord“, um 19.30 Uhr beginnt das Hauptrennen mit Kontinental-Radprofis, A-, B- und C-Klasse über 60 Runden. Die 1,2 Kilometer lange Strecke führt über Alt Breinig, Neustraße, Wilhelm-Pitz-Straße und Entengasse.