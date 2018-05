Stolberg - Radfahrroute auf der alten Tramm-Strecke

Stolberg. Von 1897 bis 1969 fuhr die Linie 22 als Straßenbahn vom Dreieck durch die Hamm nach Bayerhaus, wobei oberhalb des Hirschfeldes die Sebastianusstraße gequert wurde. Diese alte Trasse soll nun im Rahmen des „integrierten klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes“ als Fahrradweg ausgebaut werden.

Über den Antrag der CDU befindet der Hauptausschuss auf seiner Sitzung am 15. Mai. Die Christdemokraten legen Wert darauf, nicht nur das Mobilitätsangebot in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen zu verbessern.