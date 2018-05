Stolberg-Vicht - Quartett auf Höhepunkt der Inspiration beim Vichter-Klassik-Konzert

Stolberg-Vicht. Das 4. Vichter Klassik-Konzert findet am Sonntag, 6. Mai, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Johannes-Baptist statt. Hans Otto Horch und Roswitha Kuhnen (Violinen), Susanne Trinkaus (Viola) und Wolfgang Boettcher (Violoncello) spielen Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791) „Streichquartett Nr. 19, C-Dur, KV 465“ - das sogenannte „Dissonanzen-Quartett“ - und Johannes Brahms (1833 – 1897) „Klarinettenquintett h-Moll, op. 115“.

Bei letzterem Werk wirkt der Klarinettist Jeremy Hulin mit. Der Brite wurde mit 14 Jahren jüngster Klarinettist im National Youth Orchestra of Great Britain und spielte dort unter Dirigenten wie Pierre Boulez. Zu seinen Lehrern zählten Gervase de Peyer und Thea King. Er studierte an der Cambridge University, an der Guidhall School of Music (London) und als DAAD-Stipendiat an der Hochschule der Künste Berlin.

Zwölf Jahre lang war er 1. Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Aachener Theater. Seit 2005 leitet er die Opernklasse am Maastrichter Conservatorium, und seit 2010 unterrichtet er auch an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Außerdem leitet er das Orchester Sinfonietta Regio und die Städtische Musikgesellschaft Eschweiler.

Das sogenannte Dissonanzen-Quartett entstand auf einem Höhepunkt künstlerischer Inspiration in Mozarts Leben. Der „Geburtshelfer” war dabei Joseph Haydn. Dessen 1781 publizierten Quartette Opus 33 hatten auch in Mozart den Ehrgeiz geweckt, das Quartettgenre neu erwachen zu lassen, wobei er sich von der Kunst des 24 Jahre älteren Freundes in vielerlei Hinsicht anregen ließ: melodisch, formal und satztechnisch.

Aus Dankbarkeit widmete Mozart den Druck seinem Vorbild. In einer Widmungsvorrede an den „lieben Freund Haydn“ bezeichnete er seine eigenen Quartette als seine Kinder, die er nun unter dem Schutz des großen Mannes Haydn in die Welt entlasse. Den Charakter des „Klarinetten-Quintetts h-Moll“ von Johannes Brahms hat schon sein Biograph Max Kalbeck als einen „Abschied von der schönen Welt” interpretiert, ein Eindruck, der sich angesichts seiner gefühlssatten Harmonik und Klanglichkeit unwillkürlich aufdrängt.

Zugleich zeigt es Eigenarten des späten Brahms, wie die rhythmische Freiheit und die Fortentwicklung der thematischen Arbeit. Der Eintritt zu diesem Konzertnachmittag ist wie immer frei. Über eine Spende, die dieses Mal zur Hälfte der „Nothilfe Jemen – Hunger und Cholera“ („Aktion Deutschland hilft“) und zur Hälfte dem Förderverein für die Pfarrgemeinde zufließen wird, würden sich die Ausführenden freuen.

Das Konzert dauert etwas mehr als eine Stunde. Im Anschluss an das Konzert lädt - wie bisher auch - Herr Dreuw im Namen der Vichter Gemeinde zu einem Umtrunk ins Gemeindehaus ein.