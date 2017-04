Das Programm am Präsentationstag

Den Abschluss der Projektwoche „Der Natur auf der Spur“ an der Grundschule in Zweifall bildet am Samstag, 29. April, der öffentliche Präsentationstag.

Beginn ist um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Eröffnung auf dem Schulhof. Gegen 14 Uhr endet das Programm.

An verschiedenen Stationen zeigen die Kinder, was sie unter der Woche erlebt und hergestellt haben. So können Eltern sehen, was ihre Kinder gemacht haben, und die Kinder selbst können die Ergebnisse der anderen Projektgruppen bestaunen.

Darüber hinaus werden Spiele für die Kinder angeboten, Rodeo-Reiten und ein Glücksrad wird aufgebaut. Es gibt Kaffee, Kuchen und Gegrilltes.