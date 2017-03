Kooperation mit dem Regiosportbund

Die Idee eines „Sportkarussells“ an einer Grundschule ist zwar nicht ganz neu, mit dem Angebot in Gressenich jedoch einmalig in der Städteregion.

Durch Bewegungserfahrungen im „Sportkarussell“ lernen die Kinder mehrere Sportarten innerhalb einer Gruppe als Arbeitsgemeinschaft kennen. Das sei auch ein wichtiger Aspekt der Gesundheitsförderung, erklärt Ingrid Schäfer, Geschäftsführerin beim Regiosportbund Aachen.

Aus Sicht der Fachfrau ist das Thema auch deshalb so wichtig, weil Übergewicht und die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme immer weiter wachsen. So verbringt der Durchschnittsdeutsche aktuell etwa zwei Stunden pro Tag vor dem Bildschirm und nur 27 Minuten mit Bewegung.