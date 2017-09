Würselen.

Beim Volkstheater Würselen feiert am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Weiterbildungskolleg an der Friedrichstraße 72 ein neues großes Lustspiel Premiere. Es trägt den Titel „Erve es menschlich“ und stammt aus der Feder von Erfried Smija, in Mundart gesetzt von Gisela und Hans Schröder.