Verstärkung kommt: Fünf neue Stellen ab 1. August

19 neue Grundschullehrer werden in der Städteregion eingesetzt. Davon sind zwei in Stolberger Schulen (GGS Hermannstraße und GGS Breinig) eingesetzt.

Zum 1. August seien zudem fünf weitere Stellen an Stolberger Grundschulen genehmigt worden, die in dieser Woche schon ausgeschrieben werden, teilte die Städteregion am Montag auf Nachfrage mit.

Derzeit gibt es insgesamt 158 Grundschullehrer, die an Schulen in Stolberg eingesetzt sind.

Unbesetzte Stellen gibt es in Stolberg nicht. Das bedeute nicht, dass alle Stellen mit verbeamteten Grundschulpädagoginnen besetzt seien. Es seien durchaus auch Stellen mit Vertretungskräften – beispielsweise bei längerer Krankheit, Mutterschaft oder Elternzeit – besetzt.