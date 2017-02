Stolberg.

Sowohl die Stolberger Feuerwehr als auch die Polizei sind mit dem Rosenmontag in Stolberg zufrieden. Es blieb verhältnismäßig still in der Stadt. „Das war für uns seit langem der ruhigste Rosenmontag“, erklären Andreas Dovern, Leiter der Stolberger Feuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung.