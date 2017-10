Stolberg.

Stolbersch, Veet und Muusbich: Auf den Schildern an den Stolberger Ortseingängen könnten bald schon die plattdeutschen Bezeichnungen stehen – zumindest theoretisch. Der Grund: Die nordrhein-westfälische Landesregierung erlaubt den Kommunen nun die Verwendung von Zusatzbezeichnungen und Begriffen in Platt- und Niederdeutsch auf den Schildern an den Stadtgrenzen.