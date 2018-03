Stolberg.

Unbarmherzig hatte die Grippe zugeschlagen: Jürgen Fliege, vor Jahren als Fernsehpfarrer und Talkmaster in Deutschland eine Berühmtheit, musste das Bett hüten. Um ein Haar wäre er seiner früheren Wirkungsstätte in Aldenhoven relativ nahe gekommen – als Moderator einer Gesprächsrunde zum Thema „Ein Jahr Pflegereform“ im Kulturzentrum an der Frankentalstraße in Stolberg.