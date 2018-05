Stolberg-Breinigerberg.

Am Pfingstsonntag lädt der FC Breinigerberg ab 14 Uhr in der Rüst zu seinem Pfingstturnier ein, und im Juni steht dort eine große Veranstaltung an, wenn der kleine Verein die Stolberger Fußball-Stadtmeisterschaft ausrichtet. Mit Anton Küffen, Geschäftsführer des FC Breinigerberg, sprach Dirk Müller über die Turniere, die Weltmeisterschaft, Cricket und die Zukunft des Fußballs am „Balkan“.