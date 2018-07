Stolberg-Breinig.

Nach der Messe wird’s beim Auftritt der Böllerschützen so richtig laut. Eine lange Predigt gibt es ebenso wenig. Statt dessen laben sich nach dem Hochamt die Mitglieder der Breiniger Kirchengemeinde St. Barbara auf Einladung ihres Pfarrers Ulrich Lühring an den Leckereien des mobilen Teams vom Grill aus Straß an Fritten, Zwiebelfleisch, Currywurst und Bratrolle. Denn tendenziell geht es rund um den Kirchturm an der Ecke Alt-Breinig/Neustraße eher volkstümlich und deftig zu. Und darin sind sich der Pastor und seine Mitchristen auch bei der Feier des 150-jährigen Kirchweihjubiläums absolut treu geblieben.