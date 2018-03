Stolberg - Paul M. Kirch: Ein Aktivposten für die Stadtentwicklung

Stolberg. Eigentlich ist er ein „Atscher Jong“, aber Paul M. Kirch lebt schon so lange an der Ritzefeldstraße, dass er problemlos als waschechter Innenstädter durchgeht – wobei übrigens das M. nicht wie vielfach vermutet für Maria, sondern Matthias steht. Am Mittwoch vollendet Kirch sein 65. Lebensjahr.

Man kann den Nachnamen des CDU-Politikers durchaus als Synonym für einen Schwerpunkt seines Lebens sehen. Paul Kirch ist fest verwurzelt in der katholischen Kirche. Von klein auf engagierte er sich vielfältig in seinen Pfarrgemeinde zunächst in St. Sebastianus, dann in der Kirchengemeinde St. Lucia, wo er seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes ist und alleine schon in dieser Funktion mit wichtiger Infrastruktur in Stolberg beschäftigt ist.

So brachte sich der verheiratete Familienvater von fünf Kindern unter anderem in die Entwicklung von Bethlehem-Krankenhaus, Helene-Weber-Haus und Ritzefeld-Gymnasium sowie mittlerweile auch in der Bürgerstiftung ein.

Vielleicht bekannter noch ist sein Bemühen um die Stadtentwicklung als Politiker. Zur aktiven Mitarbeit in der CDU fand der diplomierte Geologe, der heute bei Enwor den Fachbereich Wassergewinnung leitet, eher über einen Umweg. Anfand er 1980er Jahre brachte Kirch sein Fachwissen und sein Engagement in offene Greminen der CDU, wie dem Arbeitskreis Umweltschutz, ein und konzipierte führend die geologischen und naturkundlichen Lehrpfade in Stolberg mit.

1989 trat er den Christdemokraten auch offiziell bei, wo er schnell Verantwortung übernahm seit zahlreichen Jahren als Stellvertreter den Stadtverband mitleitet. Dabei legte er stets besonderen Wert auf die inhaltliche Weiterentwicklung der Partei durch die Fortschreibung des kommunalpolitischen Programms. Vor neun Jahren stellte Kirch (38,19) sich in den Dienst seiner Partei und bot als Bürgermeisterkandidat dem populären Amtsinhaber Ferdi Gatzweiler (47,74) Paroli.

Seit 1994 ist Kirch Mitglied des Stadtrates, wo er ebenfalls schnell in die Führungsriege der CDU-Fraktion berufen wurde. Umweltpolitik, Stadtentwicklung, Jugendförderung und demografischer Wandel sind seine wichtigsten Themen, die das in Unterstolberg direkt gewählte Ratsmitglied vor allem im Hauptausschuss und in dem derzeit als Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt firmierenden Ratsgremium nachgeht. 2009 zählte Kirch zu den Akteuren der Entwicklung des nun in Umsetzung befindlichen Konzeptes zur Wiederbelebung der Innenstadt und 2011 zu den Konstrukteuren der weiterhin andauernden großen Koalition. Regionale Geschichte und Archäologie zählen zu den Steckenpferden des Jubilars.