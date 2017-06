Stolberg.

Eine Stimme und eine Gitarre reichen Paul Darin aus, um das Publikum mit einem mehrstündigen Gesangs- und Instrumentalvortrag zu begeistern. So geschehen jetzt bei Live Musik in der Altstadtkneipe „Piano“, als der junge Stolberger Künstler, dessen bürgerlicherr Name Paul Schön ist, seine musikalische Veranlagung voll zur Geltung brachte.