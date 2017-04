Parkbank in Werth steht in Flammen

Stolberg-Werth.

Am frühen Mittwoch gegen 2.39 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Parkbank in Werth alarmiert. Kräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Werth waren am Kaltenborn im Einsatz, um den Brand zu löschen. Hinweise auf Verursacher erbittet die Polizei unter 95770.