Stolberg.

Auf den Straßen der Stadt kennen sich Thomas Weiß, David Theissen und Erdal Celik bestens aus. Schließlich sind sie dort Tag für Tag unterwegs und wissen ganz genau, in welchen Außenbezirken die meisten Ordnungswidrigkeiten begangen werden und in welcher Spielhalle in der Innenstadt die Automaten nicht dem vorgeschriebenen Standard entsprechen.