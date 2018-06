Stolberg - Oldtimer auf dem Kaiserplatz zu bewundern

Stolberg. Vor dem alten Rathaus in Stolberg findet sich die perfekte Kulisse für „rollendes Altmetall“. Alles auf Rädern, was 30 Jahre alt oder älter ist, ist an den Sonntagen 17. Juni, 8. Juli und 12. August in der Zeit von 10 bis 15 Uhr an dieser Stelle in Stolberg willkommen. Egal ob die Oldtimer mit H-Kennzeichen oder mit 07-Sammlernummer anrollen.

Aus Platzgründen sind Oldtimer-Traktoren und Lkw von diesem Treffen ausgeschlossen. Solch eine Veranstaltung braucht natürlich Publikum. Alle interessierten Autoliebhaber und Oldtimerfans sind eingeladen, vorbeizuschauen und die „alten Schätzchen“ zu bestaunen.

Mit Gleichgesinnten einfach den Tag zu genießen und vielleicht in so mancher Erinnerung an früher zu schwelgen. Eventuell wird für Oktober ein Saison-Abschluss-Treffen veranstaltet. Darüber hinaus sollen diese Treffen ab April 2019 regelmäßig stattfinden. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, trifft sich die Oldtimer-Szene am Zinkhütter Hof. Hier ist für das Jahr 2019 geplant, eine neue Oldtimer-Ausfahrt zu starten.