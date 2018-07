Stolberg - Obdachlosigkeit: Der schwere Weg in ein normales Leben

Stolberg.

Eigentlich war das Leben von Frau und Herrn S. nahezu perfekt. Heute schlafen sie in einem geschenkten Zelt und haben sich selbst eine Dusche und eine Toilette gebaut. Frau und Herr S. sind obdachlos – und das, obwohl sie es gar nicht sein möchten. Doch der Weg zurück in ein normales Leben ist schwer, wie an ihrem Beispiel deutlich wird.