Stolberg.

Es sind nur noch ein paar Dutzend Speziallaternen übrig, die die Spezialisten des Stolberger Energieversorgers liebevoll selbst per Hand umrüsten wollen. In erster Linie handelt es sich dabei um die historisierenden Altstadt-Laternen, deren Innenleben nicht so ohne weiteres umgerüstet werden kann auf die aktuelle LED-Technik.