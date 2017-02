Stolberg-Zweifall.

Eine schier endlose Menge an Wurfmaterial hatte sich am Rosenmontag auf die Besucher des Zweifaller Rosenmontagszuges ergossen. So war die Ecke Jägerhaus-/Werkstraße, die der närrische Lindwurm gleich dreimal passierte, von einem dicken, aus Bonbons und anderen Leckereien bestehenden Teppich bedeckt.