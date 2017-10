Nicole Steijvers zur neuen THW-Jugendleiterin gewählt

Stolberg. Die turnusgemäße Jahreshauptversammlung der THW-Jugend fand jetzt in Stolberg statt. Die amtierende Jugendbeauftragte, Bianca Schmitz, und der Versammlungsleiter berichteten in Anwesenheit des THW-Ortsbeauftragten, Wolfgang Geicht, der Versammlung über die Aktivitäten der THW-Jugend in den Jahren 2016 und 2017.

Dem Jahresbericht der Jugendbeauftragten war zu entnehmen, dass der Mitgliederstand deutlich erhöht hat und die Dienstteilnahme deutlich erhöht ist. Mit 33 Mitgliedern, darunter sieben Mädchen ist die Mitgliederzahl auf einem sehr hohen Stand.

Die Jugendleiterin stellte die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre vor. Nach der Verabschiedung der neuen Satzung im Jahr 2015 stellte die THW-Jugend mehrfach auf der Stolberger Stadtparty und bei Pfarrfesten in Münsterbusch, Velau und Breinig sowie bei der Euregioschau in Würselen ihre Arbeit vor.

In Kooperation mit der THW-Jugend Eschweiler und Herzogenrath nahmen die älteren Jugendlichen am Leistungsabzeichen teil.

Besonders wurden die Ausstellungen bei dem Jugendfest des örtlichen Ditib-Verbandes und bei der THW-Playmobil-Aktion in Kaufhof Galeria hervorgehoben. Teilnahmen am Bezirksjugendlager, Fahrten zum Phantasialand sowie Ausflüge zur Bolderhalle und zum Kletterwald ließen auch den Spaß nicht zu kurz kommen. Kooperationen bestehen mit der Waldschule-Gesamtschule Eschweiler und der Sekundarschule Stolberg.

Bei den Neuwahlen zum Jugendausschuss wurde Nicole Steijvers zur Jugendleiterin und Christian Lüttgens zum Stellvertreter gewählt. Klaus Bank wurde Jugendsprecher und Tim Kutsch zum stellvertretenden Jugendsprecher gewählt. Weiterhin gehören Simon Reuters, Simon Lüttgens, Patrik Claer und Bianca Schmitz dem Vorstand an.

Der Ortsbeauftragte dankte den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und wünschte allen Junghelfern viel Erfolg für ihre Teilnahme am Jugendwettkampf 2017, der am 14. Oktober im Brückenkopfpark in Jülich stattfinden wird. Die THW-Jugend Stolberg bietet für technisch interessierte Jugendliche, die Spaß und Spannung mögen und nach dem Motto „Spielend helfen Lernen“ ihre Freizeit gestalten möchten, regelmäßige Dienstabende freitags, alle 14 Tage von 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr an.

Info unter der Nummer des Ortsverbandes Telefon 24708 oder bei einer Schnupperteilnahme an der Jugendausbildung in der THW-Unterkunft, Oststraße 63, in Stolberg an.