Stolberg.

Das neue Parkhaus am Stolberger Hauptbahnhof wird von den Berufspendlern inzwischen gut angenommen. Zu Arbeitszeiten sind alle Parkdecks gut belegt. Trotz der Bauarbeiten an der Rhenaniastraße scheinen jedoch alle Fahrgäste der Bahn einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen zu bekommen.