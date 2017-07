Stolberg-Liester.

Am Büsbacher Eburonenweg ist der erste generationsübergreifende Spielplatz in der Kupferstadt fertiggestellt und erfreut sich großer Beliebtheit. Das nächste Freizeitgelände für Jung und Alt soll am Amselweg auf der Liester entstehen. Das Areal zwischen Seniorenzentrum und Wendehammer war einst dafür reserviert, dass dort eine neue Pflegestation entstehen soll.