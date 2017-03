Vortrag über die Textilindustrie

In dem 1946 errichteten Gebäude in der Buschmühle war einst eine Textilfabrik angesiedelt. Einen Vortrag über die „Textilindustrie in der Aachener Region unter Berücksichtigung der Stolberger Textilindustrie“ bietet der Heimat- und Geschichtsverein an für Donnerstag, 23. März. Er beginnt um 20 Uhr im Kupferhof Rosental an der Rathausstraße. Referent ist Jochen Buhren aus Aachen.