Neue Sportanlagen: Zuschüsse für Vichttal und Adler Büsbach Von: -jül-

Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2017, 14:55 Uhr

Stolberg. Es war eine tolle Kulisse im Stadtrat. Wenn beide Zuschauertribünen immer so voll besetzt wären, wäre es vermutlich um das kommunalpolitische Engagement in der Kupferstadt besser bestellt, schmunzelte so manches Ratsmitglied.