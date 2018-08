Sozialer Wohnungsbau im Stadtgebiet wird gefördert

In spürbarem Maße will die SBG an der Stadtrandsiedlung sozialen Wohnungsbau fördern. Details werden nun erarbeitet.

Die offizielle Einweihung soll erst am 7. September sein, aber bereits jetzt sind die neuen Sozialbauten an der Rotsch fertig und werden in Kürze von den ersten Mietern bezogen. Es sind die beiden ersten Gebäude mit je acht Wohneinheiten, mit denen die Stadt sich selbst erstmals nach Jahrzehnten beim sozialen Wohnungsbau engagiert.

Für ein bisher städtisches Grundstück am Duffenter wird in Kürze mit dem Bauantrag neuer privater Investoren gerechnet. Sie wollen in Form von Reihenhäusern sozialen Wohnungsbau realisieren. Der zuvor abgesprungene Investor hatte Geschosswohnungsbau nach dem Vorbild der Rotsch geplant.

An der Hubertusstraße in Breinig hat die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft in zwei Wohnungen für fünfköpfige Familien investiert. Am Büsbacher Berg entstehen 22 Sozialwohnungen. 54 Wohneinheiten an der Propst-Grüber-Straße sollen sozial gefördert entstehen.