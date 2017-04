Neue Lieder im Gepäck: Günter Hochgürtel gastiert in der Altstadt

Solberg.

In der Eifel ist Günter Hochgürtel „weltberühmt“ – zum Beispiel als Kopf der Mundartband „Wibbelstetz“. Seit einigen Jahren ist der Liedermacher auch scon als Solist unterwegs, und zwar mit großem Erfolg. Der Eifel-Troubadour hat mittlerweile in Stolberg eine feste Fangemeinde, die er sich durch zahlreiche gut besuchte Konzerte in der Musikkneipe „Piano“ an der Burgstraße erspielt hat.