Stolberg.

Rund 80 Feuerwehrfrauen und -männer tummeln sich an einem Samstagmorgen um 9 Uhr im großen Seminarraum der Hauptwache der Feuerwehr in Stolberg. Neugierig schauen sie sich die Pakete an, die dort, fein säuberlich sortiert und aufgereiht, ausliegen: Es sind Kleidungsstücke.