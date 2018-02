Stolberg - Neue Gesangs-Projekte bei „Chorios“

Stolberg. Wann haben Sie zuletzt gesungen? In der Messe, beim Karneval, beim Fußball? Für die Frauen von „Chorios“ ist die Antwort klar: zumindest immer mittwochs in den Proben. Auf der Mitgliederversammlung wurde nicht nur das vergangene Chor-Jahr besprochen, sondern auch die Projekte für 2018 entschieden und natürlich auch gesungen.

Alle Funktionsinhaberinnen wurden in ihren Aufgaben bestätigt. Als besonderer Erfolg des Jubiläumsjahres wurde die Organisation und Durchführung des Konzertes zum 20-jährigen Bestehen von Chorios noch einmal gewürdigt.

Der Dank galt nicht zuletzt den vielen Helfern, ohne die solche Aktivitäten nicht umzusetzen sind. Auch die nüchternen Zahlen des Kassenberichtes sorgten für Zufriedenheit bei den Sängerinnen. Damit dies auch zukünftig so bleibt, sind für 2018 interessante Pläne geschmiedet worden.

Gemeinsames Konzert

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 wird „Chorios“ von Gregor Josephs geleitet, der als ausgebildeter Sänger und Pianist nicht nur den Frauenchor unter seinen Fittichen hat. In diesem Jahr wird es erstmals ein gemeinsames Konzert von allen Chören geben, die unter seiner Leitung stehen.

So freuen sich „Sing-A-Pur“, der Jazzchor aus Aachen, genauso wie „Cantabile“, der Kammerchor der Musikschule Eschweiler, der Figuralchor Jülich als auch „Chorios“ auf das zweite Septemberwochenende. Am Samstag, 15. September, und am Sonntag, 16. September, werden alle vier Chöre in Eschweiler und in Jülich gemeinsam auftreten.

Die unterschiedlichen Stilrichtungen, die die Chöre vertreten, werden ebenso zu hören sein wie gemeinsame Stücke aller Chöre, aber auch wechselnde Besetzungen. Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Klassik, Jazz, Pop und Vielem mehr freuen.

Große Anfrage

Etabliert haben sich in den vergangenen Jahren auch die kulinarischen Konzerte zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit – die „Choriosen Plätzchen“. „Chorios“ hat im vergangenen Jahr wegen der großen Nachfrage die Veranstaltung am Samstag und Sonntag des ersten Adventswochenendes angeboten. Es war ein voller Erfolg. Also wird es auch im Jahr 2018 zwei Konzerte geben, am Samstag 1. Dezember (Beginn 17 Uhr), und am Sonntag, 2. Dezember (Beginn 16 Uhr).

Wegen der großen Nachfrage hat „Chorios“ einen Termin für den Vorverkaufsbeginn festgelegt: Mittwoch, 29. August, gibt es Karten unter Telefon 02409/9568 oder Telefon 0176/50887688. Um alle Projekte auch weiterhin stimmlich ausgewogen umsetzen zu können, sucht „Chorios“ neue engagierte Sängerinnen, gerne auch schon mit Chorerfahrung. „Chorios“ ist ein kleiner Chor, bei dem es auf jede Stimme ankommt.

Wer Spaß am Singen und mittwochs abends Zeit hat, ist eingeladen, um 20 Uhr zum Schnuppern in die Grundschule (Rote Erde 6) nach Stolberg-Gressenich. Wer vorher Kontakt aufnehmen möchte, kann dies unter Telefon 02409/9568 oder info@chorios-euregio.de tun.