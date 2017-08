Stolberg.

Am Mittwoch geht die Schule wieder los. In Stolberg beginnt damit allerdings nicht nur für zahlreiche Schüler ein neuer Lebensabschnitt. Denn: Pünktlich zum neuen Schuljahr feiert auch eine neue Schule ihre Premiere. Die Sekundarschule in der Breslauer Straße wird zur Gesamtschule.