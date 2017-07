Neue Erdgasleitung: Vollsperrung der Aachener Straße

Stolberg. Die Regionetz GmbH erneuert ab Freitag, 21. Juli, auf der Aachener Straße, Ecke Zweifaller Straße eine Erdgasleitung. „Bei einer Routineprüfung Anfang des Jahres haben wir festgestellt, dass die Leitung ausgetauscht werden muss. Da für die Baumaßnahme eine kurzzeitige Vollsperrung der Straße erforderlich ist, haben wir den Termin bewusst in die Sommerferien und auf ein Wochenende gelegt“, erklärt der Baubeauftragte der Regionetz, Sebastian Mingers.

Die Aachener Straße wird von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 24. Juli, 4 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 3 gesperrt. Eine Umleitung wird über Zweifaller Straße, Europastraße, Schellerweg, Rathausstraße, An der Krone und umgekehrt beschildert. Vorwarntafeln werden an der Zweifaller Straße, Rathausstraße sowie Steinfeldstraße aufgestellt. Die Arbeiten sollen so schnell wie möglich erledigt werden, versichert Mingers und bittet um Verständnis.

Die Netzgesellschaft Regionetz kümmert sich um den Ausbau und Betrieb der Wasser-, Strom- und Erdgasnetze in der Region und ist eine 100-prozentige Tochter des Energieversorgers EWV. Bei Fragen zu den Arbeiten steht Regionetz-Baubeauftragter Sebastian Mingers auch unter Telefon 0170-9172587 zur Verfügung.