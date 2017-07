Neue Baustellen ab kommenden Montag

Stolberg. Dank Ampel wieder einspurig passierbar ist die Baustelle in der Zweifaller Straße (L238) in Höhe von Leoni Kerpen. Geplant ist es, bis Ende dieser Woche die Arbeiten an der Stützwand zum tiefer liegenden Gehweg hin abzuschließen. Ab kommenden Montag, 31. Juli, beginnen zwei neue Sperrungen.

In Folge der Leitungsverlegungen in der Straße „Am Goldberg“ wird dort die Hastenrather Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 13. August beendet sein. In diesem Zeitraum soll die Buslinie 72 über den Burgholzer Graben umgeleitet werden. Ab Montag bis zum 4.Januar andauern sollen die Arbeiten an der Rhenania­straße ab Propsteistraße in Richtung Hauptbahnhof, der während der Baustelle erreichbar bleibt. Kurz vor der Vollendung stehen die Arbeiten am neuen Parkhaus, das am Mittwoch, 30. August, eingeweiht werden soll.