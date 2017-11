Stolberg-Büsbach.

Hatte Jugenddezernent Robert Voigtsberger vor eineinhalb Jahren bei einer Pflanzung von Obstbäumen noch eine „latente Gefahr von Wespen“ befürchtet, so sollen sie nun doch gepflanzt werden: die Birnen in „Ribbecks Garten“. Allerdings nicht in unmittelbarer Nachbarschaft der Angebote auf Stolbergs erstem generationenübergreifenden Spielplatzgeländes, wohl aber in seinem Umfeld.