Närrische Zeiten am Wochenende

Stolberg. Eigentlich befindet sich die Session schon im vollen Gange. Die richtigen Narren feiern ihren Karneval schließlich schon seit November.

Die Hochphase der jecken Zeit beginnt für viele Vereine aber erst jetzt, für einige bereits am kommenden Wochenende. Am morgigen Freitag, 21 Uhr, feiert die Erste Große Stolberger KG ihren Proklamationsball im Rittersaal der Burg Stolberg. Auch die KG Büsbach lässt am Wochenende die Narren los. Sie lädt für Samstag, 7. Januar, zum Narrenkappes-Fest ins „Angie’s Bistro“ ein. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Nur wenige Stunden später, um 20 Uhr, beginnt die Ordenssoirée der KG De Wenkbülle in der Donnerberg-Kaserne. Einen Tag später findet an gleicher Stelle das Vereinsbiwak um 11 Uhr statt. Ein Biwak für Kinder veranstaltet die KG Erste Stolberger Bürgerwehr ebenfalls am Sonntag, 8. Januar. Los geht es um 11 Uhr im Jugendheim Münsterbusch.

Die KG Fidele Zunfthäre lädt für Samstag, 7. Januar, zur Ordenssoirée in die Gaststätte „En de Kess“ ein. Närrisch wird es ab 19 Uhr.

Feierliche Schlüsselübergabe

Die restlichen Vereine läuten das neue Jahr erst in den darauffolgenden Wochen karnevalistisch ein. Der Straßenkarneval wird am Donnerstag, 23. Februar, mit der Schlüsselübergabe auf dem Kaiserplatz eröffnet. Der Rosenmontagszug findet am Montag, 27. Februar, statt. Ab 14.30 Uhr ziehen die Wagen durch die Innenstadt.