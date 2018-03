Stolberg/Aachen - Nächtliche Bauarbeiten: Ausfälle bei der Euregiobahn

Stolberg/Aachen. Bahnsteigarbeiten in Aachen Rothe Erde und Eilendorf der Deutschen Bahn führen vom Montag an zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen in den Nachtstunden. Betroffen sind die Linien RB20 und RE1.

Die Arbeiten, die der Vorbereitung auf den Betrieb des Außenastes des Rhein-Ruhr-Express (RRX) dienen, finden in einem ersten Bauabschnitt jeweils in der Zeit von 21 bis 4 Uhr an folgenden Terminen statt: 12. bis 16. März, 26. bis 29. März, 2. bis 4. April und 9. bis 14. April.

Aufgrund dieser Arbeiten kommt es auf der Regional-Bahn-Linie RB20 zu zahlreichen Fahrplanänderungen und Haltausfällen, jeweils in beiden Richtungen:

Teilausfall zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf: Ersatzweise können die Züge der Linie RE1 genutzt werden, die zusätzlich in Eilendorf halten. Ausnahme: Der RE1 Richtung Aachen, der um 21.38 Uhr Halt in Eilendorf macht, kann von Beginn der Arbeiten bis zum RRX-Betrieb (geplant ab 2020) zeitweise nicht mehr in Eilendorf halten.

Zwischen Stolberg-Altstadt – Stolberg Hbf – Düren ist ein Zug-Pendelverkehr (RB 20) eingerichtet.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.

Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline von DB Regio NRW unter 0180/6464006 und dem kostenfreien Bahn-Bau-Telefon unter 0800/5996655.

Über weitere Bauarbeiten im Bahnhof Eilendorf, die zwischen Mitte April und Mitte Mai erfolgen, will die Deutsche Bahn zu einem späteren Zeitpunkt informieren.