Stolberg.

Viel Verkehr und meist keine Zeit: Der morgendliche Schulweg kann bei Kindern und Eltern Stress auslösen. Man will den Nachwuchs nur mal eben vor der Schule absetzen, hält also einfach in der zweiten Reihe oder bleibt für einige Minuten im kompletten Halteverbot stehen. Das muss allerdings gar nicht sein.