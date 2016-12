Stolberg.

Ab dem 1. Januar zählen Ausreden nicht mehr. Dann sind Rauchwarnmelder in jeder Wohnung Pflicht. Das Gesetz, das schon seit rund zwei Jahren für Neu- und Erweiterungsbauten gilt, tritt dann auch für sogenannte Bestandsbauten, also alle alten Gebäude, in Kraft. Verpflichtet, einen Rauchmelder anzuschaffen, ist in erster Linie der Hauseigentümer.