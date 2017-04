Nach dem Einbruch klauen die Täter noch den Lastwagen

Stolberg. Gleich zwei Einbrüche in Firmengebäude machten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen an der Industriestraße in Mausbach der Polizei zu schaffen.

Die noch unbekannten Täter stiegen in eine Handwerksfirma ein und stahlen mehrere Werkzeuge. Anschließend fuhren sie mit dem Firmen-Lastwagen davon. Ein benachbartes Taxiunternehmen wurde ebenfalls zum Tatort eines Einbruchs. Dort stahlen Unbekannte aus dem Büro einen Computer und flohen anschließend.

Ob es sich in beiden Fällen um den- oder dieselben Täter handelt, will nun die Kriminalpolizei ermitteln. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 an die Kriminalpolizei in Stolberg zu wenden.