Stolberg/Kornelimünster - Musiktheater für Kinder: Eine Reise in eine fremde Märchenwelt

Stolberg/Kornelimünster. Mit dem neuen Jahr beginnt auch für die Kulturinitiative Kornelimünster (KiK) ein neues Kulturjahr. Den Auftakt macht eine Theateraufführung des L’UNA-Theaters aus Beulich im Hunsrück. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbetrieb der Stadt Aachen wird am Mittwoch, 31. Januar, ein Kindertheaternachmittag veranstaltet.

Große und kleine Menschen ab vier Jahren, dürfen sich auf das Musiktheater „Sesam öffnet sich – Ein Viereck (k)reist durchs Kugelland“, freuen. Mit viel Rhythmus, wenigen Worten, Livemusik und Figurenspiel wird eine abenteuerliche Märchenreise in eine fremde Welt präsentiert.

Geordnet und überschaubar

Zum Inhalt: Krick Kiste lebt im Viereckland und fühlt sich dort sehr wohl. Eine stabile Mauer umschließt sein Reich. Darinnen ist alles wunderbar überschaubar, herrlich geordnet und lässt sich problemlos stapeln. Doch eines nachts geschieht etwas Merkwürdiges: Im Traum begegnet ihm eine Kugel. Und als er morgens erwacht, ist seine Mauer auf unerklärliche Weise einen Spalt geöffnet.

Nach erstem Schreck nimmt er all seinen Mut zusammen und geht hindurch. Eine abenteuerliche „ECKxpedition“ beginnt, in der Krick mächtig ins Rollen kommt: Kein Wunder, er ist im Kugelland! Er rutscht und schlingert nur so durch die Gegend und findet nirgends Halt. Als dann noch Bolle Ball erscheint und sich bei seinem Anblick vor Lachen nur so kringelt, eckt er bei ihm mächtig an. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen in diesem gewitzten Schauspiel aufeinander.

Beginn um 17 Uhr

Aufgeführt wird das Stück in der Aula des Inda-Gymnasiums, Gangolfsweg 52, Aachen-Kornelimünster. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Inda-Apotheke, Aachen-Kornelimünster; der Buchhandlung am Markt, Aachen-Brand; der Buchhandlung Lausberg, Aachen-Walheim und an der Tageskasse.