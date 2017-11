Stolberg-Zweifall.

Der 1. Advent ist traditionell der Tag für das Adventssägen im Museumssägewerk Zweifall. So wird es auch in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge sein. Am Sonntag, 3. Dezember, ist das Museumssägewerk Zweifall ab 11 Uhr geöffnet. Die ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins Museumssägewerk Zweifall sind schon seit Längerem mit den Vorbereitungen beschäftigt.