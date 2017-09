MTB-Marathon: Stefan Ganser fährt Sieg ein

Stolberg. Nach langer verletzungsbedingter Pause startete Stefan Ganser beim MTB-Marathon in Plattenberg im Sauerland. 400 Starter wollten die 80-KIlometer-Tortur mit ihrem Mountainbike in matschigen Waldgebieten des Sauerlandes rund um Plettenberg absolvieren.

Bekanntlicherweise geht es im Sauerland auch hier und da berghoch und bergrunter, und so fand die erste Selektion des großen Fahrerfeldes nach fünf Kilometern in einer Bergaufpassage statt. An diesem Steilstück setzte sich eine fünf-köpfige Spitzengruppe ab, in der Stefan Ganser vom RSC Stolberg mit vertreten war.

Bis Kilometer 50 arbeitete die Gruppe gut zusammen und konnte ihren Vorsprung auf die Verfolger kontinuierlich ausbauen. An diesem Punkt sorgte Stefan Ganser dann selbst für die vorentscheidende Attacke und konnte sich mit einem Mitstreiter von der Fluchtgruppe lösen. Gemeinsam fuhr man dem Ziel entgegen. Und hier konnte der Stolberger dann seine Sprintqualitäten unter Beweis stellen und den Sieg für sich erringen.