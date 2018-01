Stolberg-Vicht - Moderne Ausstattung für Hallen

Moderne Ausstattung für Hallen Von: se

Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2018, 17:34 Uhr

Stolberg-Vicht. Eine neue Kesselanlage, ein neues Trinkwassernetz, Solarkollektoren auf dem Dach und neue Sanitäranlagen: In der Mehrzweckhalle in Vicht hat sich in den vergangenen Monaten eine ganze Menge getan.