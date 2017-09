Große Ausstellung zeigt die Resultate

Die entstandenen Kunstwerke von „Stadt, Land, Flow in Kunst und so“ werden am Wochenende Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, je von 11 bis 18 Uhr in Birgit Engelens Skulpturengarten am Hammerberg 13 gezeigt.

Im Rahmen des Projekts „Stadt, Land, Fluss – Tage der Rheinischen Landschaft“ vom Landschaftsverband Rheinland präsentieren die Biologische Station der Städteregion und die Künstler Malerei, Skulpturen, Zeichnungen, Schmuckdesign, Installationen, Collagen, Objekte, Fotografien, Assemblagen, Literatur, Gesang, Tanz und mehr.