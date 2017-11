Stolberg.

Viele bekannte Gesichter waren beim Musical-Casting in der Tanzschule Not Just Dancing (NJD) jetzt zu sehen, aber auch einige neue: „Ich habe schon mal Musical gemacht, aber dann wegen der Schule aufgehört. Jetzt fange ich wieder an, weil es mir so viel Spaß macht“, erzählt die zwölfjährige Gina.