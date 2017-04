Stolberg-Vicht.

„Papa, ich habe auch noch eine Zigarette gefunden“, ruft der fünfjährige Liam Kaufmann stolz seinem Vater Stefan zu, der für ihn und seinen Bruder Keanu just in diesem Moment den großen orangefarbenen Müllsack aufhält. Am Samstagmorgen beteiligte sich die Familie, neben etwa 20 weiteren Vichtern, an der Frühjahrsputzaktion der „IG Schönes Vicht“ (IGSV), die unter dem Motto „Vicht kehrt sich heraus“ stattfand.